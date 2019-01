Syn (17) Ivana Trojana natočil odvážnou postelovou scénu s dcerou (15) režisérky

Cena za štěstí Video: film Cena za štěstí

Josef Trojan je jednou z hvězd nového českého filmu Cena za štěstí. Režisérka Olga Dabrowská mu v rámci natáčení propůjčila svou vlastní dceru. Společně s mladší Olgou spolu měli před kamerou sex v drogovém opojení. Dceři režisérky je teprve 15 let, takže jí nahotu zakázala. Josef, který ve filmu hraje i se svým bratrem, maminkou a dědečkem, ale musel obnažit hruď.

„Na kamerové zkoušce jsem u postelové scény seděla na gauči a střídalo se mi tam pět kluků. Bylo vtipný, že když mamka poznala, že se mi některý kluk líbí, stopla scénu výrazně dříve než u ostatních. Beru to tak, jak to je. Pravda ale je, že je to trochu divný, když u toho máte mamku,“ zavzpomínala Olga na natáčení.

Jako Bára musela předstírat drogové opojení, i když s nimi samozřejmě nemá zkušenosti. „Nebudu si na nic hrát, občas si s kamarády dám pivo nebo víno, ale drogy nikdy. Nemám s nimi zkušenosti, nic mi neříkají,“ dodala mladá herečka, která se společně se zavedenými herci včetně Tomáše Hanáka, Vandy Hybnerové či Ivany Chýlkové už za pár dní objeví v kinech. ■