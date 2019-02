Takhle vypadá volno návrhářky hvězd: Dcera (47) „Brouka“ McCartneyho ho strávila v plavkách

Stella McCartney jako obvykle strávila povánoční dovolenou v Karibiku. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Módní návrhářka, jejíchž služeb využívají hvězdy jako Amal Clooney, Karlie Kloss, Kate Hudson, Rihanna, Beyoncé, Jane Fonda a další, vyvezla manžela Alasdhaira Willise i všechny čtyři děti, Millera (13), Bailey (12), Becketta (10) a Reiley (8).

Nejen „mladí“, ale i Paul se svlažil, ve vodě řádil jako mladík, zatímco Nancy všechny pozorovala a fotila z pláže. Na mládí, respektive na kapelu The Beatles, ale McCartney vzpomíná i na souši. „John a George jsou stále velkou součástí mého života, a vždycky budou,“ připomněl již zesnulé parťáky Lennona a Harrisona. „Bylo by úžasné dát The Beatles znovu dohromady. Lidé stále říkají, co když? Ale nejde to, takže, bohužel, se to nestane,“ vzpomínal nedávno pro BBC. ■