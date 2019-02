Poznali jste štěknu z Kroku za krokem? Takhle dnes vypadá představitelka Dany Foster

Staci Keanan (uprostřed) se svou seriálovou rodinou Profimedia.cz

Anastasia Sagorsky neboli Staci Keanan (43) a případně také Stacy Keenan nebo Staci Love se do paměti českých diváků zapsala jako intelektuálka Dana Foster v devadesátkovém seriálu Krok za krokem. Mezi členy početné rodiny vynikala nejen intelektem a vtipem, ale také, možná s tím související, povýšeností. Zlá ale nebyla, takže si stejně jako její rodiče Carol a nevlastní táta Frank a sourozenci Karen, Mark a také nevlastní sestra Al a bráchové J.T. a Brendan našla spoustu fanoušků po celém světe. Českou republiku nevyjímaje.

Přestože seriál už pomalu patří do kategorie retro, v USA jej na stanici ABC vysílali mezi lety 1991 - 1997, role v něm pro Keanan dodnes zůstává zásadní. Jiná v takovém rozsahu ji v kariéře nepotkala. V její filmografii z posledních let najdeme tituly jako Hollywood Darlings, kde ztvárnila samu sebe, Smrt a kremace či Zase ona!

V šoubyznysu byla Staci od raného věku, začínala dětským modelingem, později fotila a točila reklamy. Následovaly zkušenosti v divadle a pak už přišla televize, seriály I'll Take Manhattan a My Two Dads. Po seriálu Krok za krokem se z šoubyznysu stáhla, podle informací z amerických médií proto, aby se věnovala studiu práv. Předloni se Keanan provdala za herce Guye Birtwhistleho.

Staci Keanan (vlevo) s kolegy ze seriálu Krok za krokem Patrickem Duffym a Christine Lakin (prosinec 2018)



Manželem seriálové Dany Foster je herec Guy Birtwhistle