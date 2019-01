Manželství mu svědčí: Muzikálový zpěvák se rozhodl zapracovat na své postavě a zatočit s nadbytečnými kily

Pepa za půl roku po svatbě pár kilo navíc. Foto: archiv Divadla Broadway

Muzikálový zpěvák Josef Vágner (28) má za sebou náročný rok a doufá, že ten letošní proběhne v klidnějším tempu. V druhé polovině loňského roku se v Řecku oženil, přestěhoval se do nového bytu, manželka mu porodila dceru, odehrál premiéry dvou muzikálů a odzpíval sólové vánoční turné.

My jsme zpěváka navštívili v Divadle Broadway na představení Kocour v botách, kde se v jedné scéně svléká po boku princezny Nelly Řehořové do půl těla. Nemohli jsme si nevšimnout, že zpěváka, který si vždy zakládal na své vypracované postavě, zdobí v průběhu manželství nepěkných pár kilo navíc.

„Neměl jsem v poslední době na cvičení moc času. Také jsem se díky pracovnímu tempu dost špatně stravoval, často se mou večeří po cestě z koncertu stala zakoupená bageta na benzínce,“ sdělil nám Pepa. „Pravdou je, že už jsem přes půl roku ženatý, takže by se mohlo klidně zdát, že už nemusím řešit svou postavu a nějaké to kilo navíc. Opak je však pravdou a já se chystám opět naskočit do režimu, tedy, že opět obléknu sportovní oblečení a ke cvičení se brzy vrátím,“ dodal s úsměvem zpěvák.

„Já hlavně také velmi rád vařím a hodně rád jím. Svlékám se zatím jen tady v Kocourovi, veškeré další své muzikálové role hraji komplet oblečený. Naposledy jsem byl do půl těla před lety jako Nicolas v muzikálu Angelika. Od té doby jsem trochu zlenivěl,“ dodal se smíchem sobě vlastním Pepa, kterého také vídáme jako Raula v muzikálu Muž se železnou maskou. ■