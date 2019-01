Lupínek z Rapla si při natáčení sáhl na dno svých možností. Vymáchali ho ve studené řece

Lukáš Příkazký o své roli v druhé řadě seriálu Rapl Super.cz

Přemístění děje seriálu Rapl z Krušných hor do Ústí nad Labem se projevilo na hercích a jejich náladě. V druhé sérii je navíc kladen důraz na soukromí jednotlivých vyšetřovatelů. To potkalo i Lukáše Příkazkého, který v kriminálce hraje nadporučíka Lupínka.

„Zásadní změnu ta změna prostředí Lupínkovi rozhodně přinesla. Otázka zní, jestli si takovou změnu vůbec přál. Má už druhé dítě a byt, jenž dostal přidělen, je slušně řečeno „zatuchlá kobka“. Práce má až nad hlavu, a to se samo sebou nelíbí jeho ženě, která začne docela dost zlobit,” svěřil se na tiskovce herec.

Příkazký prožil i velmi nepříjemné chvíle. „Musel jsem skočit z lodi do Labe. Ten, kdo si vyzkoušel plavat v oblečení, ví, že je to skoro nemožný úkol. Je pravda, že se mi nemohlo nic stát, protože hladina nebyla příliš vysoká. Odpustili nám vodu z přehrady. Stejně jsem si sáhl na dno, když jsem to jel víckrát,” vzpomíná Příkazký, kterého v náročné scéně jistil představitel hlavní role Hynek Čermák.

Příkazký se ale zapotil i při méně akčních scénách. „Samozřejmě se ukáže, že Lupínek mluví francouzsky. Já tuhle řeč neovládám, tak jsem se musel některé věty učit francouzsky,” vzpomíná herec. ■