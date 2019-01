Marek Ztracený je kvůli tropické bouři odříznutý v Thajsku: Nakoupil zásoby pití a jídla a zavřel se na hotelovém pokoji

Marek Ztracený na dovolené v Thajsku. To ještě živel neřádil. Foto: Instagram M. Ztraceného

Zpěvák Marek Ztracený (33) je s rodinou doslova „uvězněný“ na thajském ostrově Ko Samui. Kvůli blížící se tropické bouři Pabuk Thajci uzavřeli letiště i přístav. Zpěvák odletěl do Thajska oslavit s partnerkou a synem Marečkem příchod nového roku. Takhle si oslavu jistě nepředstavoval.

„Je to docela rock and roll a nejhorší to tu má být dnes okolo 18. hodiny. Tak jsem zvědav. Prý si máme nakoupit jídlo a pití a být na pokoji! Všechny lety u nás zrušili,” řekl Super.cz Marek Ztracený.

Thajské úřady kvůli tropické bouři evakuovaly desítky tisíc lidí, přerušily trajektovou dopravu a ruší i letecké spoje. Zasáhnout má jižní pobřeží Thajska, ostrovy Ko Samui, Phuket i provincii Krabi.

Podle informací Super.cz je na ostrově Ko Samui také Leoš Mareš s manželkou Monikou. ■