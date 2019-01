Oscarová herečka se nechala zvěčnit nahoře bez a poslala fanouškům důležitý vzkaz

Halle Berry Profimedia.cz

Herečka Halle Berry (52) zahodila svršek a nechala se vyfotit nahoře bez přímo uprostřed marocké pouště. Téměř umělecký snímek doplnila slovy: „Pečujte o své tělo, je to jediné místo, které máte.“ Filmová milenka Jamese Bonda bere vlastní slova velmi vážně a o své tělo i ducha zodpovědně pečuje. Možná i to je tajemstvím jejího věčně mladistvého vzhledu.

Berry cvičí hodně cardia, drží keto dietu, dbá na hydrataci a dobře pečuje i o svou pleť. Tvrdým tréninkům věnuje spoustu času, cardio podle ní prospívá také její pleti a podporuje sexuální libido. To doplňuje pravidelnou jógou a meditacemi.

Co se týče její diety, herečka se vyhýbá zpracovaným jídlům a cukru. Do svého jídelníčku zahrnuje hodně avokáda, kokosového oleje, vajec, ovoce a zeleniny. Své pleti věnuje čas dvakrát denně, kdy ji čistí, tónuje a hydratuje pomocí přírodní kosmetiky. Nikdy také neopouští dům bez ochranného faktoru. Jestli někdo může radit, že se péče o tělo vyplatí, je to právě Berry. I po padesátce totiž vypadá úžasně. ■