Jakub Štáfek se jako Matěj vrací do Ulice: A rovnou s obrovským průšvihem

Postava Jakuba Štáfka se vrací do Ulice. Foto: TV Nova

Komu z diváků seriálu Ulice chyběl Jakub Štáfek, může se zaradovat. Matěj Jordán se vrací do děje.

Štáfkova postava se vrátila z Kanady, aby v Praze vedla pobočku firmy, pro niž pracuje. „Má pocit, že mu svět leží u nohou a že může všechno, na co si jenom vzpomene. Tragická událost ho ale rychle vrátí zpátky nohama na zem. Po welcome párty se sestrou Terezou (Patricie Solaříková) totiž sedá do auta a krátce nato srazí chodce. Zbytkový alkohol po večírku z něj dělá pachatele,“ dozvěděli jsme se z Novy, že nástup bude dost dramatický a výrazně ovlivní hercovu dějovou linku.

Nejen tragédie si ale scenáristé pro herce připravili. Na druhé misce vah bude životní láska, kterou Štáfkova postava potká. Kdo ji ztvární, mohou diváci zatím jen hádat.

Zcela novou postavou v ději Ulice je pak Veronika Čermák Macková, manželka Hynka Čermáka, která hraje barvoslepou učitelku, z níž mají fanoušci seriálu trochu obavy. Televize neprozradila, které dějové linky její Magda ovlivní. Jen to, že se tak stane, a výrazně. ■