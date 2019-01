Mariah Carey zhubla, ale raději se moc neodhaluje: Plážová bohyně vypadá jinak

Mariah Carey Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zpěvačka, která si díky hitu All I Want For Christmas Is You každoročně přijde na pořádný balík, zavítala na ostrov Svatý Bartoloměj v doprovodu přítele Bryana Tanaky a svých sedmiletých dvojčat Morrocana a Monroe. Z fotek je zřejmé, že tato čtveřice si společně užije spoustu zábavy.

Mariah prožívá hubenější období a na koncertech zdůrazňuje, že má útlejší siluetu. Na bikiny si ale prozatím netroufá. Na dovolené se nasoukala do neoprenu pro případ, že by došlo k ponoru loďky, v níž s přítelem a dětmi dováděli. ■