Po několika měsících navázali kontakt: Co Andrea Pomeje vzkázala nemocnému manželovi?

Andrea se o Vánocích s Jirkou spojila. Michaela Feuereislová

„Mezi svátky jsem se i viděla s Jirkovou maminkou a sestrou Petrou. Přivezly do Prahy dárek k Vánocům pro Aničku," prozradila Blesku Andrea. „Anička mu nakreslila obrázek a já k němu připsala vzkaz. Chci, aby Jirka věděl, že ho mám ráda a že mi záleží na tom, aby byl zdravý, že na něj obě myslíme. A s Aničkou si dokonce krátce telefonovali,“ dodala Pomeje, která dosud příliš informací o Jiřím neměla.

DJka měla také v plánu za svým stále ještě manželem zajít, z toho ale nakonec sešlo. „Ano, chtěla jsem Jirku vidět, měla jsem pocit, že by byl rád, ale po konzultaci s blízkými jsme se shodli, že by ho to rozrušilo a to nechci,“ svěřila Super.cz Andrea, která je ráda, že se svým tatínkem mohla mezi svátky mluvit alespoň dcera Anička, a doufá, že se jeho stav brzy zlepší. ■