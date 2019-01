Z toho mrazí! Karolína Plíšková se na kurtu v Austrálii mazlila s několikametrovým hadem

Po turnaji čekalo Karolínu Plíškovou velmi netradiční setkání s australskou faunou. Foto: Archiv Karolíny Plíškové

Na turnaj v australském Brisbane Karolína Plíšková (26) jen tak nezapomene. Ani ne tak kvůli tomu, že se o postup do semifinále utkala s australskou tenisovou špičkou Ajlou Tomljanovićovou (25), ale spíš proto, že na ni po zápase čekalo velké překvapení.

Přímo na kurtu pro ni totiž pořadatelé připravili velmi neobvyklé setkání s australskou faunou. Naše přední tenistka se tak zblízka seznámila s několikametrovým hadem či krokodýlím mládětem. Pochovat si pak mohla i klokaní mládě a pohladit si ježuru australskou.

Karolína legraci rozhodně nezkazila, a dokonce se odhodlala vzít do rukou obrovského hada, z něhož měla strach. „Z toho hada jsem měla trochu respekt, ale jinak to byli vesměs takoví roztomilí mazlíčci. Až ten krokodýl vyroste, bude to asi horší,” svěřila se tenistka. ■