Vondráčková promluvila o svém „uvěznění“ v Kanadě: V ublížené zpovědi zmínila i Šafářovou a syna s ekzémem

Lucie Vondráčková Foto: Petr Mráček

Lucie Vondráčková (38) je už několik měsíců v Kanadě, kde její synové Matyáš a Adam vyrůstali od narození. Chodí tam do školy a školky a momentálně si užívají pořádnou zimu. I když Vánoce měla zpěvačka v plánu trávit v teple na Kubě. To ale nebylo možné, protože soud sebral klukům pasy , a tak je zpěvačka v zemi javorových listů „uvězněna“.

„Jsme s kluky dohromady v zasněženým Montrealu a každý večer si představujeme, jaké by to bylo na Kubě, ale máme se hezky,“ řekla Top Staru Vondráčková, jež narážela na to, že jí vlastně Tomáš Plekanec (36) znemožnil vzít kluky do tepla.

„Já jsem tatínkovi kluků několikrát nabízela, ať přijede na Vánoce a on říkal, že nemá čas, že má zápasy a po pátém zeptání jsem usoudila, že nepřijede, a koupila jsem zájezd na Kubu, protože jsem chtěla, aby měli hezký Vánoce, a hlavně Adam má ekzém, takže tam potřebuje každý rok jezdit. Tatínek si to pak u soudu rozmyslel, že přijede, tak jsme to museli zrušit,“ dodala Vondráčková, která potvrdila, že Plekanec do Kanady přijel i se svou přítelkyní Lucií Šafářovou.

„S kluky jsem byla na Vánoce 24. a 25. přijel Tomáš se svou slečnou a maminkou a kluky si převzali na pět dní,“ řekla zpěvačka, jež se teď prý do Česka vrátit nemůže, ani kdyby chtěla, protože kluci stále nemají pasy.

„Byla jsem obviněna svým mužem a klukům byly sebrány pasy, a tak nemůžu opustit Kanadu. Čekám, až bude další soud a všechno nám dají zpátky.“ Zpěvačka tak bude chybět i na premiéře filmu Beyond Her Lens a osobně nepřevezme ani Zlatou desku za album Růže.

„Mám radost z toho, že se fanouškům líbí a boduje v hitparádách a furt si ji kupují, tak jsem ráda,“ těšilo Vondráčkovou.

A co si zpěvačka přeje do nového roku? „Já už od srpna žiju den ze dne a vůbec si netroufám nic plánovat, ale uvidíme. Vždycky nám ten osud dává překážky, které jsme schopni překonat, tak doufám, že mi osud nedá překážky, které neumím překonat,“ uzavřela v Top Staru Vondráčková. ■