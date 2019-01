Cestu do nemocnice prospal: Jiří Pomeje bude s rakovinou bojovat v jiném zařízení

Jiří Pomeje se bude léčit v novém zařízení. Profimedia.cz

Od poloviny listopadu se Jiří Pomeje (54) léčil v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Zde mu nejdříve pomohli se zlomeninou a následně zde začal herec opět bojovat se zákeřnou rakovinou. Ta mu napadla kyčelní kloub a následně se mu po roce vrátila do krku.

Pomeje v prosinci podstoupil ozařování, ale od chemoterapií lékaři ustoupili, protože by prý léčba nepřinesla kýžené výsledky. Po takřka dvou měsících nyní herec nemocnici opustil a rodina ho nechala převézt do Nemocnice Na Pleši, která se specializuje na léčbu onkologických pacientů.

Herce při převozu doprovázela jeho sestra Petra, která ho také pravidelně navštěvuje. Podle informace deníku Blesk dostal herec na cestu utišující injekci a po celou dobu převozu byl ve spánku. Pomeje kvůli rakovině trpí velkými bolestmi, na které mu lékaři píchají morfium. To mu vedle ozařování mělo podle jeho kamaráda Pavla Páska velmi pomoci.

„Musím ale říct, že poté, co mu pětkrát ozářili kyčelní kloub, se mu ulovilo. Ta noha ho bolí míň a stokrát líp se pohybuje,“ svěřil se Pásek, který se o herce po celou dobu pomoci stará a prozradil, že v Nemocnici Na Pleši se mu snažil domluvit nadstandartní péči, která by mu měla v jeho boji s rakovinou pomoci. „Řekl jsem jim, že u nich objednávám VIP ubytování s all inclusive,“ dodal Pásek. ■