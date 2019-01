Krásná herečka z Ulice se pochlubila tříměsíčním synem: Tohoto chlapíka se nemůže nabažit

Tereza Vítů se pochlubila svým roztomilým synkem. Foto: Instagram T. Vítů

„Dnes to jsou 3 měsíce, co je s námi tenhle chlapík, a přivádí mě to k myšlenkám o tom, co mi zatím mateřství přináší do života. Kromě božsky roztomilejch úsměvů, spousty zatím dost nemotornejch pohlazení a opravdu nefalšovanýho těšení se na ranní kafe, je to tohle (a věřte, že to beru jako pozitivní posun ve svém životě): Musela jsem vzít svoje Ego a zastrčit ho hluboko do skříně - není teď na něj čas ani prostor,“ svěřila se krásná brunetka a přidala na Instagram společnou fotku s miminkem.

Mateřství jí dalo v životě nový směr a to, co dřív tak milovala, šlo najednou stranou. „Tu samou energii, kterou jsem vynakládala na potřebu být ve středu dění, musím dát této malé osůbce, která je na mně závislá, a věřím tomu, že veškeré zpívání, hraní si a prostě všechen čas, který strávíte spolu, se do tohohle tvorečka otisknou a zužitkujou se, jak v našem budoucím vztahu, tak i v celém jeho životě,“ pokračovala Tereza.

Ve svém vyjádření pak také vytkla dnešní době tlak na výkon a urychlený návrat do pracovního procesu. „Samozřejmě, že se zase těším na jeviště a na natáčení, na práci s lidmi, které mám ráda, a taky na ty, které teprve potkám... jen je dobrý si uvědomovat, že naše děti budou takhle malé opravdu jen okamžik,“ dodala herečka. ■