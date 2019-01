Hollywoodské hvězdy se potkávaly s českými filmovými esy. Jak zvládl Petr Jákl ukočírovat tolik profíků najednou?

Petr Jákl dotočil velkofilm Jan Žižka. Foto: Stanislav Honzík

„Je pro mě neuvěřitelné, že mi všechny ty hvězdy na film kývly a že jsem je mohl režírovat. Samozřejmě jsem se dostal i do situací, kdy herci měli na něco jiný názor a musel jsem je pak nasměrovat tam, kde to bylo pro film nejlepší. Ale pracovalo se mi s nimi hrozně dobře, naslouchali mi, o všem jsme si povídali, a nakonec jsme všichni šli jedním směrem,“ vysvětlil s nadšením Jákl, který je jako hrdý Čech nadšený i z obsazení významnými českými herci, Karlem Rodenem, Ondřejem Vetchým, Janem Budařem či Markem Vašutem.

Točilo se na mnoha lokacích ve středních, severních a jižních Čechách, ale i v Praze na Karlově mostě. „Dobové scény se odehrávají na Křivoklátě, Točníku, Kokoříně i Zvíkově a jeho okolí. Svoje nezastupitelné místo má i Karlův most, kolem kterého bylo postavené středověké město. Je tady ale i spousta jiných krásných míst a lesů, kde natáčíme. Chci světu ukázat krásu naší země, co nejvíc to půjde a propojit to s historií,“ dodal režisér, pro kterého bylo toto natáčení zatím tím nejnáročnějším. V rámci projektu totiž fungoval také jako producent a scenárista.

Od první myšlenky k první klapce se prokousával dlouhých osm let. A nebylo to vůbec jednoduché. Ne všechno totiž vycházelo podle původních představ a plánů, což samozřejmě přináší hodně stresu. V takových chvílích je producentovi největší oporou jeho manželka Romana. „Neustále mi připomíná, že všechno je vždy tak, jak to má být, a že to zdánlivě negativní nakonec přinese něco lepšího. A to je něco, co mně hrozně moc pomohlo, abych za ta léta dotáhl film až tam, kde teď je,“ vysvětlil Petr Jákl. ■