Nyní se stoprocentně věnuje synům. Operní diva ale brzy své děti na víc než dva týdny opustí

Andrea Kalivodová, její manžel Radek Tögel a synové. Herminapress

Nejlepší recept na to, jak se po vánočním obžerství vyrovnat s přísunem kalorií, je pohyb. Například operní pěvkyně Andrea Kalivodová (41) často vyráží s manželem a syny na dlouhé procházky do přírody.

Zpěvačka na sobě musí zapracovat. „Po svátcích zase zaberu. O to, abych byla pořád krásná a svěží, se postarají odborníci, ale tělocvičnu si musím odmakat sama. Čtyřletý Adrianek chodí do školky, nyní tam nastoupí i o dva roky mladší Sebík a ten ušetřený čas budu věnovat sobě a své práci. Musím být fit, protože už na Tři krále koncertuju v Opavě. Pak se připravuji na koncertní turné s tenoristou Jakubem Pustinou, to bude hodně zajímavé. A v květnu mě čeká premiéra Prokofjevovy opery Láska ke třem pomerančům v Národním divadle. Roli princezny se začnu teprve učit a opravdu se tomu musím hodně věnovat,“ nastínila svoje plány do nového roku zpěvačka.

Andreu ke štíhlé postavě motivují nejen pracovní povinnosti, ale také osobní pohnutky. „Koncem ledna se s manželem chystáme na opožděnou svatební cestu. Letíme na Martinik a celých šestnáct dní budeme s manželem jen sami dva. Kluky necháváme u babičky a dědy a konečně si pět let po svatbě užijeme líbánky. Dříve to opravdu nešlo. Buď jsem měla práci, nebo jsem byla těhotná, nebo jsem rodila nebo kojila. Ale teď je ta pravá chvíle si to všechno vynahradit,“ těší se Andrea na dny odpočinku bez dětí. ■