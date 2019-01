Kněžka lásky miliardáře Janečka se stala terčem kritiky: Lidi jí věští stejnou budoucnost jako předchůdkyni

Janečkova kněžka lásky Lilia to na internetu od lidí pěkně schytala. Foto: Instagram L. Khousnoutdinové

Předsevzetí však moc lidí nevěří a jeho krásné kněžce lásky prorokují budoucnost v těch nejčernějších barvách. „Nechť vám tento vztah, založený na neštěstí a nedůvěře, vydrží co nejdéle. Přeji ti Lilia, aby do života tvého muže nevstoupila jiná žena, za kterou ti odejde, zatímco se ty budeš starat o vaše dítě. Možná v ní uvidíš samu sebe, protože ten moment nastane,“ znělo v jednom z komentářů.

To se Lilie hluboce dotklo. „Jako vy si opravdu myslíte, že Karel odešel kvůli mně?“ reagovala ostře a pod jiným komentářem se dále rozepsala: „A vy si myslíte, že vztah má smysl, pouze pokud je na celý život? Proč? Přeci je normální, když si lidé něco předají a potom jdou dál, nebo...?“ Dočkala se však neméně uspokojivé odpovědi: „Ano, myslím, minimálně kvůli dětem, jež v něm byly počaty! A jsem strašně šťastná, že já měla to štěstí, a žila s oběma rodiči. Neumím si představit vídat tatínka pouze u občasných příležitostí...“

I když se pod jejím novoročním přáním u společné fotky s Karlem a jejich dcerou Isabelou objevilo i pár pozitivních reakcí, většina z nich se nesla v duchu, že jí jednou spadnou růžové brýle. „Zase půjde dál, s ženou, která mu to umožní jako vy. Ale to pochopíte, jako to "pochopily" ty před vámi,“ vzkázala jí jedna z přispěvatelek. ■