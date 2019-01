Takhle vypadá tělo mámy po dvou porodech. Slavná modelka vystavila ploché bříško v bikinách

Candice Swanepoel Profimedia.cz

Jihoafrická kráska Candice Swanepoel (30) vystavila své křivky v bikinách během nedávné dovolené. Její ploché bříško by jí mohly závidět i mnohé bezdětné ženy, o to větší respekt si modelka zaslouží, protože je už dvojnásobnou maminkou. Mladšího syna navíc porodila teprve před půl rokem.

Andílek Victoria´s Secret se po mateřské pauze v listopadu opět vrátil na molo v prádle. Během celosvětově očekávané Fashion Show Candice excelovala. Kromě modelingu se už ale vrhla také do navrhování plavek. Minulý měsíc představila několik kousků z vlastní kolekce Tropic of C.

Candice má oba syny Anacu (2) i Ariela (6 měsíců) se snoubencem Hermannem Nicolim. S tím je už od roku 2005, vztah však potvrdili až mnohem později, a to v roce 2014. Přestože se zasnoubili o rok později, svatby se zatím nedočkali. ■