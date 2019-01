Sexy kráska Sokolová poslala pozdrav z Ameriky: Své dokonalé tělo prohřívá v Miami

Kateřina cestuje na Floridu velmi často. Foto: Super.cz/instagram K.Sokolové

Letos v dubnu to bude dvanáct let od chvíle, kdy získala Kateřina Sokolová (29) korunku pro královnu krásy. Pohledná brunetka se od té doby takřka nezměnila a z fleku by se do soutěže mohla přihlásit znovu. Její křivky by jí totiž mohly mladší kolegyně jen závidět.