Patrasová našla po nehodě s 2,5 promile nečekanou podporu: Takhle razantně se Dády zastala Ornella Koktová!

Dáda Patrasová měla nehodu pod vlivem alkoholu. Video: AKTU.cz

Někdy až moc zbytečně nenávistné komentáře naštvaly členku klanu Štikových Ornellu Koktovou (25), která se královny dětských srdcí velmi rázně zastala.

„Dáda byla vždycky miláček všech dětí a je to největší hrdinka mého dětství! Jděte s těma útokama už do pr*ele!“ napsala na sociální síti naštvaná Ornella. „Málokdo dokázal to, co ona!!! A nejvíc řvou ti, co nikdy nic nedokázali a chtějí jen ublížit!!! Udělat chybu může každý z nás, ale tahle nenávist je už za čárou,“ hájila Patrasovou.

Samozřejmě ale zmínila, že alkohol za volant nepatří. „Absolutně neschvaluji alkohol za volantem. Nicméně za to bude Dáda řádně potrestána dle zákona (o to nikdo nemusí mít strach). A proto podle mě není důvod pro další veřejnou šikanu kolem. Jen o tom je můj text,“ uzavřela naštvaná Ornella s tím, že jí vadí hlavně neustálé humorné koláže, které si Dádu berou na paškál. ■