Vlna pozitivní energie: Zraněný Honza Musil poslal po 13 dnech v nemocnici další vzkaz fanouškům

Poté, co smutnou zprávu o svém zdravotním stavu zveřejnil, se mu ozvaly tisíce fanoušků, kteří se ho v nemocnici snaží motivovat, aby se co nejdříve uzdravil. „Honzíku, ty jsi bojovník, zvládneš to, myslím na tebe,“ stojí v jedné z řady zpráv. Moderátor je za vlnu pozitivní energie vděčný a znovu se svým podporovatelům ozval.

„Ani nevidím, jestli dnes padá sníh, nebo zatím ne. Ale vím, že vám chci ještě jednou moc poděkovat. Neuvěřitelná spousta je vás všech, kteří na mě myslí, drží palce nebo pěsti.

Děkuju,“ vzkazuje Musil, který je stále v nemocnici.

„Noc byla vcelku klidná, ale já se vždy těším, až se rozední. Tak tedy hezký den a já se zase ozvu,“ slíbil moderátor z lůžka. ■