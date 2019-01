To je ale krásná rodinka: Pepa Vojtek se pochlubil roztomilými syny, manželkou i pejsky

Pepa Vojtek s rodinou Herminapress

V novém roce proto rodinka vyhlásila kilogramům boj a pustila se do jejich likvidace. Pravidelné procházky s dětmi a pejsky, to je přesně to, co Vojtkovi a jeho manželce prospívá.

„Adámek (6) s Bertíkem (2,5) to měli jednodušší, dostali pod stromeček mimo jiné koloběžky, které začali okamžitě prohánět. My s Pepou jsme zvolili méně náročnou očistnou kúru a věnovali se především procházkám. Samozřejmě ovšem ve svižnějším tempu, jednak proto, abychom stačili synům na jejich nových dopravních prostředcích a logicky i proto, aby shazování bylo efektivnější,“ s úsměvem informovala Jovanka.

Pepa, jak prozradil, chtěl od Ježíška také koloběžku, ale nakonec si to rozmyslel. „Jednu už mám a občas ji proženu, ale nakonec jsem to přání vyškrtl. Mám ji zajetou, vím, co od ní čekat, takže proč měnit něco, co dobře slouží,“ položil si řečnickou otázku Pepa.

Žádné výlety do hor na lyžovačku Vojtkovi neplánují. Pepa hned začátkem ledna hraje na Broadwayi v muzikálu Muž se železnou maskou, odstartuje i show The Voice, kde Pepa zasedne v porotě, a Jovanka bude tvrdě trénovat na další muzikál, Kleopatru, kde ztvární svou oblíbenou roli hada. ■