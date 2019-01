Vážně zraněný Honza Musil poslal vzkaz z nemocničního lůžka: Je přede mnou dlouhá cesta

Honza Musil s manželem Jakubem Herminapress

Musil stále zůstává na jednotce intenzivní péče. „Už 12 dní ležím v tomto pelechu na JIP, kde se o mě senzačně starají všechny moje holky. Tak já se tedy budu snažit, abych z toho lůžka brzy vstal,“ napsal k fotce z postele, kterou sdílel na sociální síti.

„Stalo se to v garáži, kam šel Honza pro květináč, protože dostal vánoční růži. Musel vylézt do patra a ve chvíli, kdy byl na žebříku, mu to podjelo a spadl. Zlomil si páteř, devět žeber a propíchl plíci,“ popsal týdeníku Sedmička Honzův manžel Jakub. Ten také napsal zmíněný vzkaz z nemocnice na moderátorův profil.

Musil má za sebou operaci zad a čeká jej rehabilitace. „Je přede mnou dlouhá cesta, ale já věřím, že jak bude pryč to prvotní - půjde to,“ vzkázal Honza s díkem všem, kteří jej podporují.

Honza Musil se ozval z nemocnice