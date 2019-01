Nejsladěnější pár šoubyznysu! Švantnerová a její sexy fotbalista nic nezanedbali. Tohle jsou jejich silvestrovské outfity

Nikol s přítelem Patrikem vítala nový rok už podruhé. Foto: archiv N. Švantnerové

"Bylo to podruhé s celou rodinou. Patrika si velmi oblíbili, zapadnul skvěle," řekla Super.cz Nikol. A jak její Silvestr probíhal? "Ráno vždycky vaříme guláš, odpoledne procházka a večer patří stolním hrám a popíjíme. Ohňostroj kvůli pejskům nepraktikujeme. Pouštíme ale lampion štěstí a přání," prozradila Nikol.

Kocovina ji tak nepotkala. "Dávala jsem si docela pozor. Nic divokého. Ale i tak jsme si to moc užili," dodala Švantnerová a prozradila, jaký vánoční dárek dostala od přítele Patrika. "Dali jsme si zájezd do Londýna a pak maličkosti pod stromečkem. Raději cestujeme a dáváme peníze do toho než do dárků," uzavřela. ■