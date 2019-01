Letos už jich bude šest: Kim Kardashian a Kanye West opět rozšiřují rodinu

Kim a Kanye se mají letos dočkat dalšího potomka. Profimedia.cz

Podle magazínu US Weekly se slavný pár dalšího potomka dočká již v květnu. Stejná náhradní matka jim má odnosit chlapečka. Ve slavném klanu tak budou síly vyrovnány. Kim a Kanye už spolu mají pětiletou North, tříletého Sainta a jejich nejmladší holčička Chicago přišla na svět loni v lednu.

„Kanye by chtěl více dětí, nejradši by jich měl sedm,“ prozradila Kim, jíž lékaři další těhotenství nedoporučili, v poslední epizodě rodinné reality show Keeping Up with the Kardashians. Brzy se ukázalo, že jeho přání se mu už začalo plnit.

Pár chtěl vše udržet v tajnosti, to se ale nepodařilo. „O dalším dítěti mluvili už ve chvíli, kdy bylo maličké Chicago teprve pár dní. Obrátili se na stejnou náhradní matku, se kterou byli moc spokojení,“ tvrdí zdroj z okolí slavné rodinky. ■