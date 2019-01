Seriálová dcera Petra Rychlého je po 11 letech zpět: Sexy modelku ale museli přeobsadit. Tohle je její nástupkyně

Petra Bučková Foto: TV Nova

Vzpomínáte na seriálovou dceru doktora Čestmíra Mázla? Naďa v podání modelky a herečky Kateřiny Pospíšilové zmizela hned po odvysílání první řady. Scenáristé to tehdy vyřešili odjezdem postavy do zámoří kvůli kariéře. Teď Naďu povolali zpět.

Protože ale její původní představitelka nežije v České republice, ale v Anglii, což se neslučuje s natáčením plánem, musela se hledat náhradnice. Produkce ji našla v herečce Petře Bučkové.

„Všichni říkají, že jsme si hodně podobné. A já moc neřeším, co bylo. Před lety byla Naďa podstatně mladší, měla možná trošku jinou energii a život v zahraničí se v ní určitě nějak promítl,“ říká Bučková.

Svou postavu vnímá takto: „Má mnoho tváří, umí být seriózní při své práci, mluví několika světovými jazyky, ale jakmile se ocitne doma, vyplouvá její historie, nedořešené vztahy a chová se zase jako malá holka. To asi známe každý, že se u maminky chováme jinak. Je to taková bomba, která přiletěla z New Yorku a dopadla domů tak, jako když dopadne dělová koule,“ usmívá se.

Další otázka se tak nabízí. Je i Petra „bomba“? „Jo, určitě máme leccos společného. Třeba humor, bláznivost a nadšení pro život. I když Naďa je rozhodně roztržitější a ve vztazích trochu plave, a v tom se rozhodně lišíme.“ ■