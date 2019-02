Obdařená televizní hvězdička oslavila 40. narozeniny v sexy stylu: Ňadra se jí drala ven z výstřihu

Takhle oslavila narozeniny... Profimedia.cz

Účastnice britské verze reality show Big Brother do Londýna pozvala rodinu a kamarády, aby s nimi vstoupila do další životní dekády. Pro tuto příležitost zvolila stříbrné šatičky s pořádným výstřihem.

Aisleyne se před fotografy tak nakrucovala, že jí prsa málem vypadla z šatů. Čtyřicítka pro ni prý není věkem, po němž by se měla umírnit.

„Chci jiným ženám dodat sebevědomí. Spousta z nich si myslí, že po čtyřicítce už mají to nejlepší za sebou. Jsem tady od toho, abych tento stereotyp vyvrátila. Zraju jako to nejlepší víno, takže mě stárnutí vůbec netrápí,“ prozradila oslavenkyně. ■