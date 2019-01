V 86 letech odešel do důchodu: Stanislav Zindulka se poslední den roku 2018 rozloučil s divadlem

Stanislav Zindulka se rozloučil s divadlem. Michaela Feuereislová

Zindulku jsme v televizi mohli naposledy vidět v hojně kritizované štědrovečerní pohádce Kouzelník Žito, v kinech se na něj ještě můžeme těšit na jaře, kdy se objeví ve filmu Narušitel o letcích z dob socialistického Československa. Ostatně o tom, že by přestal také s natáčením, nebyla na Silvestra, kdy se rozžehnal s divadlem, řeč.

S hereckou legendou se před vyprodaným hledištěm na jevišti obrovskou kyticí loučil principál Karel Heřmánek (71) s manželkou Hanou Heřmánkovou i herečtí kolegové Dana Morávková nebo Josef Carda. Proběhl i závěrečný přípitek, kdy si ovšem Zindulka místo vína, jehož už se před pár lety vzdal, nechal nalít jenom kolu.

„Teď budu odpočívat. Ale do divadla se zajdu podívat, sice už jenom jako divák, ale o to radši,“ uzavřel svoji divadelní kariéru Zindulka. "Pan Zindulka bezesporu patří k hereckým velikánům a pro nás to byla čest, že i v našem divadle účinkoval po dlouhá léta. Přejeme mu především zdraví a zasloužený odpočinek," dodala Hana Heřmánková (55). ■