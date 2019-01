Má nového přítele a ten ji vyvezl na dovolenou: Zpěvačka Martina Pártlová vystavuje luxusní zadeček na Bali

Martina Pártlová si užívá dovolenou na Bali. Foto: instagram M. Pártlové

Opět se na ni v lásce usmálo štěstí, a tak mohla rok 2019 přivítat s novým přítelem. Zpěvačka Martina Pártlová (39) neměla zatím ve vztazích moc štěstí, ale snad už se to zlomilo. Aspoň o tom vypovídá její současná dovolená, kde ve statusech u fotografií píše o "svém klukovi".

Martina těsně po Vánocích vyrazila s přítelem přes Kuala Lumpur v Malajsii na oblíbené Bali. V zimě je tam sice období dešťů, ale není to tak hrozné. Zpěvačka s partnerem se věnují poznávání turisticky vyhledávaných míst, navštěvují krásné vyhlídky, národní parky i památky nejen u moře, ale i ve středu země, třeba město Ubud.

Svoje výlety umí Martina líčit s vtipem vlastním uskupení 3 v 1, v němž figuruje spolu s kamarádkami Nikol Štíbrovou (32) a Veronikou Arichtevou (32). "Samozřejmě na můj popud jezdíme na místa podle instáče, kde maj všechny holky krásný fotky, s upravenými vlasy, krásným mejkapem, roztomilou tvářičkou. Do pr... jak to všechny dělaj? My než tam dojeli, tak jsem byla spařená jak jetel, bíbíčko nikde, vlasy ráno ondulovaný úplně mokrý a oblemcaná jak dvouletý dítě," popisovala například. ■