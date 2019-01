Moderátor Honza Musil skončil v nemocnici s těžkým zraněním: Zlomená páteř a propíchnutá plíce

Honza Musil Herminapress

"Stalo se to v garáži, kam šel Honza pro květináč, protože dostal vánoční růži. Musel vylézt do patra a ve chvíli, kdy byl na žebříku, mu to podjelo a spadl. Zlomil si páteř, devět žeber a propíchl plíci," řekl týdeníku Sedmička jeho manžel Jakub.

Operaci rozdrcených obratlů už má moderátor za sebou, na nemocničním lůžku si ale nějakou dobu ještě poleží. Lékaři už vyřešili problémy s dýcháním, a teď má Musil před sebou rehabilitace, které ho mají postavit zase na nohy.

Dnes se ke svému stavu vyjádřil i moderátor, jenž pozdravil fanoušky a mimo jiné uvedl: „Teď se ale snažím jít hlavou proti zdi! Vstříc životu, který mi, věřím, nabídne i návrat pohybu. Děkuji za vás, vaši energii! Mějte se krásně a držte mi pěsti - štěstí!“ vzkázal Honza na sociální síti. ■