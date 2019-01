Žádný kulich a kožich! Druhá nejkrásnější Češka nový rok přivítala v teple v plavkách a ukázala tělo bohyně

Jana Šišková Foto: archiv N. Šiškové

Druhá nejkrásnější Češka, Česká Miss Supranational 2018 Jana Šišková (23) přivítala nový rok v teple. Už před Vánoci s přítelem Davidem odletěla na Kanárské ostrovy, konkrétně na ostrov Tenerife. Je to vůbec poprvé, co si užívá vánoční svátky v teplých krajích.

A letos to obzvlášť ocenila. Zatímco její missí kolegyně reprezentovaly Českou republiku na světových soutěžích v Asii, Miss Supranational se konala v Polsku, a tak modelka vezla místo plavek a šatiček s sebou hlavně kožichy a kabáty.

Nyní si užívá, že svršky konečně může shodit a většinu dne tráví v plavkách. A je se na co dívat. Jana je bývalou vrcholovou biatlonistkou, tak má tělo vypracované.

"Je to vůbec poprvé, co něco takového zažívám a je to úžasný. Letos v Čechách neproběhly žádné přípravy stromečku, pečení cukroví, ale Vánoce byly ve znamení cestování a sluníčka," říká druhá nejkrásnější Češka. "Je skvělé počasí, přes den kolem 25 stupňů, jasná obloha a chytáme bronz. Za sebou už máme pár výletů, jako napříkad na nejvyšší španělskou horu Pico del Teide. Náročný, ale úžasný," dodala Šišková, kterou po návratu čekají focení a přehlídky, a také zasedne v porotě na castinzích, kde se budou hledat nové královny krásy. Dívky, které touží po popularitě a cenách v hodnotě 2 milióny korun se můžou přihlásit již nyní. ■