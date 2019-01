Ublížené novoroční přání Lucie Vondráčkové vzbudilo rozruch: Fanoušci hanili i Šafářovou

Lucie Vondráčková Foto: Jakub Ludvík

Nakonec s dětmi byla Vondráčková na Štědrý den a další dny už si je převzal do péče Plekanec. „Vánoce jsme přežili, všechno nejlepší do roku 2019! Maminkám přeji hodně sil a laskavosti a tatínkům čestnost a umění vcítit se,“ neudržela nervy na uzdě zpěvačka, která se ale na sociální síti dočkala převážně podpory ze strany svých fanoušků.

Vondráčková zjevně nevydýchala ani to, že měl být Plekanec v Kanadě nejen se svou maminkou, a tedy babičkou kluků, ale i partnerkou Lucií Šafářovou (31), která za svým milým přiletěla.

„Upřímně, vzít na první setkání se syny po dlouhé době milenku, se kterou jsem pár měsíců, to chce mít žaludek, a to nejsem na straně Lucky, udělat to ona a přitáhnout si nabíječe, kterého sotva zná, dětem na Vánoce, které se vzpamatovávají z rozchodu rodičů, reagovala bych stejně,“ napsala jedna z fanynek.

A další se přidala: „Jsem ráda že jste je přežily. S tchyní, která na vás nakydala hnůj...a s milenkou,“ přidala se další podporovatelka.

Vondráčková dostala radu i ohledně příštího výběru partnera. „Hlavně přeji příště nevyhledávat partnery mezi pochybnými hochštaplery, co umí akorát mlátit klackem do puku a v palici průvan,“ napsal Lucii jeden z fanoušků.

Vondráčková se tak mohla ujistit, že o svou početnou základnu fanoušků rozhodně nepřišla. Příště by ale mohla volit méně ostrá slova.

Takto bylo vidět, že kanadskou vánoční návštěvu tatínka svých dětí jen těžko rozdýchávala. Svou partnerku Lucii Šafářovou přitom hokejista netají, a tak mohla zpěvačka počítat s tím, že za Plekancem do Kanady přijede i ona. ■