Zvěsti byly pravdivé: Tento pár už spolu tančí nejen na soutěžním parketu, ale i životem

Touto fotkou youtuber Joe Sugg potvrdil vztah s tanečnicí Dianne Buswell. Profimedia.cz

Když se na sklonku loňského roku, kdy proběhlo finále StarDance nejen u nás, ale také ve Velké Británii (tamní verze nese název Strictly Come Dancing), nesly britským šoubyznysem zvěsti o tom, že youtuber Joe Sugg a tanečnice Dianne Buswell to dali dohromady, oba to vehementně popírali. „Abych byl upřímný, nemám čas na tohle myslet. Na tanec se soustředím víc než na cokoli jiného. Kdybychom spolu randili, všichni by to věděli,“ řekl Sugg. Tak docela upřímný ale nebyl.