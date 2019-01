Konvičková se nanečisto vdávala už před dvěma lety. Proč ale nedojde k reálné veselce?

Konvičková o své svatbě Super.cz

„Asi k tomu jednou dojde. Jsme spolu čtyři roky, máme stabilní vztah. Zatím ale není svatba na pořadu dne,” říká bývalá účastnice SuperStar, která je limitovaná zpíváním a studiem vysoké školy a její partner všechnu energii věnuje do práce pilota. „Vzhledem k tomu, že pořád lítá, je to nereálné. Nechávám to čistě na něm,” říká Markéta.

Asi jako většina žen, i Markéta o svém velkém dni sní a představuje si jeho průběh. „Na veselce poteče slivovice. Alkohol bych tam chtěla. Určitě ale nejsem ten typ, který by potřeboval svatbou někomu něco dokazovat. Spíš bych to chtěla mít uvolněné, s čímž souvisí třeba i svatební šaty,” rozpovídala se zpěvačka a popsala své svatebky: „Vyzkoušela jsem si na natáčení klipu, co to obnáší mít všechno dvanáct hodin. Nevěsty v korzetech obdivuji a vím, že já bych v tom nemohla dýchat, natož třeba tancovat.”

Markéta nevylučuje ani svatbu v zahraničí. „Spíš bych chtěla komorní svatbu, vzít se v Chorvatsku, nebo třeba někde na Havaji a rovnou to spojit se svatební cestou. A pak to u nás na vesnici tradičně oslavit se slivovicí,” popisuje své plány Markéta. ■