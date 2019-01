Známý herec (52) se těší na miminko: Jeho krásná manželka (21) ukázala těhotenské bříško v bikinách

Vincent Cassel a Tina Kunakey se těší na miminko. Profimedia.cz

Po rozchodu s filmovou sexbombou Monicou Bellucci (53) se zdálo, že Vincent Cassel (52) má nejšťastnější léta za sebou. Francouzský herec ale chytil druhou mízu a založil novou rodinku s Tinou Kunakey (21), která by mohla být jeho dcerou.

Pár s jednatřicetiletým věkovým rozdílem radostnou novinku potvrdil kouzelným videem z dovolené v Brazílii. Nastávající maminka je na něm ve žlutých bikinách a manžel jí líbá zakulacené bříško. Krásnější novoroční pozdrav svým fanouškům snad Vincent ani poslat nemohl.

Herec z filmů Černá labuť či Veřejný nepřítel č. 1 to vzal s krásnou modelkou hopem. Před čtyřmi měsíci vstoupili do manželství a letošní rok pro ně bude ve znamení přírůstku. Randí spolu od roku 2016, kdy Tině bylo pouhých 19 let.

Vincent Cassel je už dvojnásobným tatínkem. Čtrnáct let byla jeho manželkou italská filmová diva Monica Bellucci, která mu porodila dcery Devu (13) a Lénii (8). Starší z nich dělí od macechy pouhých osm let. ■