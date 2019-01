Výstřihy by měla nosit častěji. Takto svůdnou sympatickou moderátorku bohužel často nevídáme

Výsledné foto Terezy pod vodou Foto: Lucie Drlíková

„Vodu miluju. Jako Ryba bez ní nemůžu být. A od přírody se učím, jak správně žít. A chtěla bych to tak dál pro sebe i svoje potomky,” říká moderátorka, které byla sympatická myšlenka projektu, který brojí proti plýtvání vodou: „Když bude budoucnost vody a přírody, bude i naše. Když nebude, nebude nic. Přála bych si, abychom dál byli.”

Během netradičního podvodního focení byla Tereza doslova jako ryba ve vodě. „Nedokážu to popsat, ale já vodu opravdu potřebuju. Ať už jako sníh, nebo jako moře. Vždycky u ní a v ní pookřeju, načerpám sílu a cítím se absolutně svobodná. A miluju pozorovat mikroskopické snímky sněhových vloček. Mám teorii, že každá je originální vzkaz z Vesmíru a zatím nikdo nepochopil, co vlastně znamenají. Těším se, až se na to přijde, co nám vlastně píšou,” směje se Tereza.

Moderátorka pořadu Kilák ale neměla k vodě vždy tak pozitivní vztah. „Před dvěma lety jsem čisté vody nevypila asi ani kapku. Od malička jsem byla zvyklá na sladké limonády. A na Silvestra 2016 jsem se rozhodla, že si dám měsíční vodní výzvu. Ta spočívá v tom, že se pije jen voda. Tři litry denně. Ani čaje, ani káva, ani džusy, freshe, alkohol už vůbec ne. Jíst se může cokoli, ale pít jen čistá studená nebo teplá voda. A tehdy jsem si uvědomila, kolik cukru do sebe těmi limonádami dostávám. Naučila jsem se za ten měsíc pít vodu a hrozně mi zachutnala. Teplá teda daleko víc. Takže teď piju minimálně dva litry čisté vody denně,” říká Tereza. ■