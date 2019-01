Zásnuby na jevišti: Představitelka Popelky se před publikem dočkala žádosti o ruku

Tři oříšky pro Popelku Video: Tři oříšky pro Popelku

O senzaci se postaral představitel Vítka Lukáš Kafroň, který připravil nezapomenutelný zážitek Nikole Ďuricové v roli Popelky. Po děkovačce se na jevišti objevil na bílém koni a udělal gesto, které ohromilo celý sál.

“Plánoval jsem to měsíc dopředu a musím přiznat, že jsem do toho zapojil docela dost lidí. Musím všem poděkovat. Byli to lidi od produkce, od koní a techniky. Zabralo to mnoho času, během kterého jsem se to snažil utajit před herci,” řekl o svém plánu Lukáš.

Po pohádkových zásnubách si Nikola vysnila i velkolepou veselku. „Jelikož na svatbě mé sestry bylo přes sto lidí, tak pochybuju, že má bude menší, když zásnuby byly jako z pohádky, protože si pro mě přijel princ na bílém koni,” zasnila se představitelka Popelky.

Snoubence před svatbou čeká ještě několik společných představení. Tři oříšky pro Popelku se do pražského Kongresového centra vrací v únoru a hrát se budou do konce března. Pak už Lukáš a Nikola můžou naplno plánovat jejich budoucnost. ■