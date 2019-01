Bikiny na sněhu? Není problém! Slavné sestry vyrazily do hor a neváhaly své křivky ukázat v mrazu

Kendall Jenner a Kourtney Kardashian Foto: super.cz/Profimedia

Málokdo to ví, ale slavné sestry z klanu Kardashian-Jenner jsou vášnivými lyžařkami a snowboardistkami. Každoročně vyráží za těmito sporty společně do těch nejluxusnějších destinací a letošní Silvestr nebyl výjimkou. Kourtney Kardashian (39) i Kendall (23) však evidentně postrádaly slunce a pláž. A tak se rozhodly, že zapózují v bikinách za každou cenu. Co na tom, že za nimi leží metrové závěje sněhu místo písčité pláže.