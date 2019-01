Hudební legenda oslaví neskutečné 70. narozeniny: Jiří Korn na svůj věk nevypadá a k jubileu chystá megakoncert

Jiří Korn na sedmdesátníka nevypadá. Super.cz

Na Karla Svobodu také zavzpomínal. „První písnička, kterou mi napsal, byla Yvetta, ta mi domohla k tomu, že jsem se dostal trochu do světa, jezdil jsem do Německa, kde jsem se seznámil s dalšími lidmi, kteří v té branži někam směřovali a moje profese tím začala mít význam. Ale Dracula byl samozřejmě báječný, svědčí o tom už to, že se hrál pět let osmkrát v týdnu. Bylo to krásné období,“ míní Korn.

Vrátili jsme se ale i k jeho připravovanému koncertu, který chystá na listopad. „Už teď se hrozím, jak to dopadne. Ale budeme se snažit připravit něco speciálního. Zazní i věci, které jsem dlouho nezpíval a lidi je znají, tak to snad bude dobré,“ doufá zpěvák, který na blížící se sedmdesátku rozhodně nevypadá.