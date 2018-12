Přítele pořád nemá, tak Nový rok vítá s kamarádkami na horách: Mariana Prachařová má ale velké plány

Mariana Prachařová vyrazila na Silvestra na hory.

Už více zpěvačka než herečka Mariana Prachařová vyrazila vítat Nový rok klasicky, do Špindlerova Mlýna, kam už šest let jezdí s partou kamarádek. Přítele stále nemá, takže je to dámská jízda. "Každý rok slyšíme dotazy, jestli s námi jedou i nějací kluci. Nejedou, no," krčila rameny Mariana, když jsme se na holčičí partu zajeli s kamerou podívat.