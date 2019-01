Vondráčková má čas jen sama pro sebe: Hned po Štědrém dni si kluky převzal do péče Plekanec s babičkou

Tomáš Plekanec s dětmi a maminkou Profimedia.cz

Hokejista Tomáš Plekanec (36) prožil krásné Vánoce i povánoční čas. Konečně si užívá čas se svými milovanými syny, kvůli kterým přerušil sezónu a odletěl za nimi do kanadského Montrealu.

Zatímco Štědrý den Adam (3) s Matyášem (7) strávili se svou maminkou Lucií Vondráčkovou (38), další dny už prožili s tatínkem a babičkou.

„Tomáš přiletěl do Montrealu i s maminkou Květou pětadvacátého prosince ve tři odpoledne. Hned z letiště si zajel pro děti a od té doby je prakticky nonstop s nimi,“ citoval Extra.cz sportovcova kamaráda.

Plekanec s dětmi pobýval ve svém domě, který ještě nestihl prodat. „K mámě se kluci vrací na konci roku. Že by se o ně neuměl postarat, o to nemám strach. Vždyť i za manželství s ní musel často zvládnout všechno a ani přebalování se neštítil. Není to ten typ sportovce, který někomu radši dá bankovky, hlavně když nemusí dělat něco sám. Na chlapa je v tomhle hodně dobrý,“ dodal hokejistův kamarád.

Vondráčková si tak užívá chvilky volna sama pro sebe a Plekanec konečně po delší době vidí syny v delším časovém úseku. ■