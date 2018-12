Chtěli byste nakouknout Daře Rolins do oken? Popová diva se rozloučila s rokem 2018 sexy snímkem nahoře bez

Dara Rolins už relaxuje na Bali. Foto: Super.cz/Instagram D. Rolins

„Je to místo, kde funguje moment načerpání a dočerpání energie. To po rušném období na konci roku potřebuji. Je to vyzkoušené, tak proč bych to měnila, já jsem v tom hrozná konzerva," svěřila se nám v rozhovoru před nedávnem zpěvačka.

Krátce předtím, než se v Indonésii začal slavit Nový rok, zpěvačka zveřejnila sexy snímky, na kterých pózuje jen v kalhotkách. Fotkou chtěla popřát svým fanouškům vše nejlepší. „Užijte si poslední den v roce. Ať už byl tento rok, jaký chtěl a měl být, tak ať je ten Nový, který nám ťuká na dveře, zase o něco krásnější,” komentovala Dara sexy snímek na Instagramu. ■