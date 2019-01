Takhle cudnou jste silikonovou panenku Terminátora Vémoly s vnadami číslo 8 ještě neviděli! Vrací se k blond barvě

Lela Ceterová Super.cz

"Ještě to úplně není ono, ještě chvíli a bude to ideální. Nechci přijít o vlasy, je potřeba odbarvovat šetrně, proto je ten postup pomalejší," řekla Super.cz Lela. Její partner to kvituje. "Poznal mě jako blondýnku, jsem celý život blondýnka, špinavá blond, chtěla jsem vyzkoušet změnu. Líbila jsem se jako tmavovláska, ale měla jsem chuť k návratu. Karlos je rád," vysvětluje Lela.

Jako brunetka se líbila, přesto se ona sama cítí lépe ve světlejších odstínech. "Cítím se v blond jemnější. Tmavá barva byla dravější, jiným způsobem sexy. Třeba jednou zkusím zase zrzavou," dodala Lela, která doprovodila svého partnerka Karlose na koncert Kapky naděje, nechyběla ani na jeho vítězném zápase 27. prosince v O2 areně.

Svatba zatím na pořadu dne není. "Uvidíme, člověk nikdy neví, necháme se překvapit. Žádost o ruku ještě nepřišla," dodala. ■