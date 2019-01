Temná minulost nového kluka Moniky Bagárové: Natočil lechtivý snímek pro gaye. Co na to říká zpěvačka?

Monika Bagárová promluvila o minulosti nového přítele. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová/instagram

Konkrétně natočil film, v němž se svlékl a uspokojoval pro potěchu homosexuálů. Pravdou o jeho stinné minulosti byla ale Monika seznámena už na začátku vztahu, proto ji odhalení tohoto tajemství médii moc nezaskočila.

„Vím to od úplného začátku. Postavila jsem se k tomu tak, že každý v životě může v určité situaci udělat něco, co ho v budoucnu může mrzet. Vím ale o jeho tehdejší životní situaci. Vím, co se dělo, jak těžké to měl,“ vysvětlovala zpěvačka Extra.cz.

Jeho nechvalnou minulost zpěvačka bere s nadhledem. „V té době jsem ho neznala, poznala jsem ho až teď jako člověka, kterého miluju, stojím při něm a nemohu a nechci ho za to soudit,“ dodala sympatická tmavovláska. ■