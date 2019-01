Ilustrační foto Profimedia.cz

Tento tatínek dostal k Vánocům svou první kolonožku, kterou se rozhodl hned po rozbalení vyzkoušet. Nadšení mu ale dlouho nevydrželo. Jen co se rozjel, ztratil nad ovládáním stroje kontrolu a nabořil to přímo do vánočního stromku, až ozdoby padaly.