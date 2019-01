Patrasová svedla alkohol za volantem na dceru: Anička její teorii popřela

Anna Slováčková matčino tvrzení nepotvrdila. Michaela Feuereislová

O druhém svátku vánočním měla Dáda Patrasová (62) autonehodu, a navíc podle policie nejela střízlivá, nadýchala 2,5 promile. Naštěstí to odnesly jenom vozy a nikomu se nic nestalo. Patrasová později uvedla, že co se alkoholu týče, jednalo se prý pouze o „zbytkáč“ z předchozího dne. Opilá by prý totiž za volant nesedla.