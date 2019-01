Anna Kadeřávková neunesla kritiku na pohádku Kouzelník Žito! Tenhle vulgární komentář od ní čekal málokdo

Anna Kadeřávková a Denis Šafařík v pohádce Kouzelník Žito Foto: archiv České televize

Hvězda seriálu Ulice neustála vlnu kritiky a takhle to dopadlo. "Prej si teď celá republika o mně něco myslíte... Půlka tvrdí, že jsem nemastná (kráva), možná hezká (ale kráva), ale prostě prej kráva bez práva na cokoliv. Především na herectví (protože jsem kráva). Prostě blbá kráva, která je placená z jejich daní a ještě jim zkazila Štědrej večer. A ještě k tomu jsem tak ufňukaná (kráva), že si tu “klíšťovou encefalitidu” zasloužim. (nemocná kráva!)," napsala na sociální síť Kadeřávková.

"Druhá půlka tvrdí, že jsem sympatická princezna, že mi to sluší, že jsem talentovaná, šikovná, přirozená, skvělá, milá a nadějná herečka. Že jsem super. Možná trochu kráva, ale aspoň pěkná. A taky prej jedinej světlej bod celýho Štědrovečerního šílenství, (Ach. Děkuji.), který ale vlastně až zas tak šílený, jak první půlka rozhněvaného tábora tvrdí, nebylo. Prostě se o tom a o mně teď všude mluví a každej na to něco říká. A víte, co “o tom a o vás” řikam já? Nic," dodala herečka. ■