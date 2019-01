Vstává jak Fénix z popela: Martina Balogová 14 let po SuperStar vypadá skvěle a chystá konečně i desku

Martina Balogová vypadá dobře a chystá novou desku. Super.cz

Se zpěvačkou Martinou Balogovou (40), která před 14 lety zazářila v první sérii SuperStar, ale její hvězda rychle zapadla, se potkáváme vždy tak jednou dvakrát do roka, když vystupuje s kamarádem Sámerem Issou (33). Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Martina má ale konečně novinky. Doufá, že její hvězda opět zaplane a vstane jako Fénix z popela.

Už před časem Martina zhubla a figuru má lepší, než když byla v soutěži. "Moc nejím, snažím se to držet. Asi bych měla začít i cvičit," řekla nám zpěvačka, která stále žije v Ústí nad Labem. "Momentálně natáčím úplně novou desku, moji druhou, ta první byla po SuperStar. Měla by mi vyjít příští rok a jsem zavřená ve studiu a tvoříme," dala si opravdu na čas Balogová.

Pokud jde o žánr, má jasno. "Bude to r´n´b´a soul, taky nějaké novinky, regetony, možná pozvu i nějaké další interprety. Ještě je to ve vývoji, takže s definitivní podobou se ještě může hýbat. Nechávám to otevřené," objasnila.

Roky opravdu letí, pořádně už vyrostl i Martinin syn. "Pepíčkovi už bude dvanáct. Ještě nevím, co z něj bude, zatím se vyvíjí, ale muzika se mu strašně líbí. Možná jednou půjde v mých stopách, ale stoprocentně jisté to není. Zato školu moc nemusí, nebaví ho a prosí, aby tam nemusel," smála se zpěvačka, na kterou Sámer prozradil, že má i novou lásku."Někdo je, ale není to ještě tak vážné," červenala se při odpovědi. ■