Takhle vypadá dcera Karla Svobody: Ukázala i své děti, vnoučata zesnulého skladatele

Jana Svobodová vzpomínala na otce Super.cz

Když se v Hudebním divadle v Karlíně odhalovala hvězda zesnulého skladatele Karla Svobody (✝68), povídali jsme si s jeho jedinou dcerou. Jana Wallace Svobodová žije s manželem a se dvěma dětmi, Michelle a Christopherem, v Los Angeles, ale do Česka pravidelně jezdí.

Co by sama Jana dala tatínkovi, kdyby se býval svých 80. narozenin dožil? "Strašně velkou pusu a objetí. V tomhle věku už materiální věci pozbývají smyslu a je to nejvíc o zážitcích a rodině, aby ti milovaní byli spolu," míní Jana, která na tátu stále vzpomíná.

"Hezkých vzpomínek mám spoustu, ale asi nejhezčí bylo, když jsme spolu chodili plavat. Povídali jsme si a plavali jsme kolikrát kilometry. V Chorvatsku, v rybníku, kdekoliv. To bylo asi nejsilnější," svěřila.

Na dědu si pamatují ještě i její děti, které se akce také účastnily. "Synovi bylo jen dva a půl roku, ale má s ním aspoň fotky. Ale Michelle už bude osmnáct, měli spolu hezké zážitky, dokonce s ním má i fotku v objetí vystavenou na svém stole, na rozdíl od svých rodičů. Oba mají hudební talent, ale zatím ho moc neprosazují. A také mají talent na jazyky," poznamenala Jana.

Ta po tatínkovi nezdědila hudební geny, i když hudbu má velmi ráda, ale věnuje se fotografování. "Takže se vyjadřuju obrazem. Teď jsem měla nějaké výstavy a určitě moje fotky uvidíte příští rok na festivalu Soundrack Poděbrady. Už jsem tam jednu výstavu měla a s Michalem Dvořákem (53) se domlouváme na další," pozvala nás. ■