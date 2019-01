To je ale podívaná: Tereza Kerndlová rozepnula o pár knoflíčků víc a provětrala svá kůzlátka

Tereza Kerndlová potěšila svátečními fotografiemi. Foto: nstagram T. Kerndlové/Super.cz

Zpěvačka Tereza Kerndlová (32) je pořád hodně sexy žena. A dobře si to uvědomuje. I když zrovna neopouští vlast a tráví vánoční čas v pohodě rodinného krbu, má svým fanouškům na instagramu co nabídnout, pokud jde o hodně žhavé snímky.

Na svátky se rozhodla obléknout do zdánlivě decentního modelu s bílou košilí. To by ovšem nesměla "zapomenout" na téměř všechny konflíčky. Díky tomu se z košile stal opravdu odvážný kousek.

Pohled na svůj dokonalý dekolt nabídla hned z několika stran a fanoušci tak mohli obdivovat její přednosti vystavené jako dáreček u vánočního stromku. A co Tereza svým fanouškům, ale prý i těm, kteří ji moc nemusí, přeje?

"Klid, mír a pokora... Ale hlavně zdraví je samozřejmostí, co ve svém přání každý musí vyslovit! Ale letos vám přeji hlavně oheň v srdci, protože ten vám vždy pomůže překonat strasti, které překonat chcete a dovede vás k cíli, ke kterému byste chteli dojít," napsala do svého statusu. ■